/627983/ننشر-أسعار-العملات-مقابل-الجنيه-المصري-اليوم-الأربعاء-21-أبريل

نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك، طبقا لتحديثات أسعار اليوم الأربعاء، والموافق 21 أبريل 2021.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري : الشراء: 15.62 البيع: 15.72 البنك الأهلي: الشراء: 15.61 البيع: 15.71 بنك cib : الشراء: 15.63 البيع: 15.73 بنك مصر: الشراء: 15.61 البيع: 15.71 تراجع بمعدل قرش واحد في سعر الدولار وتشير البيانات اليوم إلى أن هناك تراجعًا بمعدل قرش واحد في سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم. فيما انخفضت أسعار العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم: وانخفض سعر اليورو نحو 18.73 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.71 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع. وتراجع سعر الفرنك السويسري 17.00 جنيه للشراء، و 17.16 جنيه للبيع. بينما زاد سعر الـ100 ين ليسجل نحو 14.42 جنيه للشراء، 14.56 جنيه للبيع. أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي وتراوحت أسعار الدولار في الاسبوع الماضي ما بين 15.62 جنيه، بينما تراجعت اليوم إلى نحو 15.61 بفارق قرش واحد عن يوم أمس بكافة البنوك المحلية. مواعيد عمل البنوك في رمضان فيما أعلن البنك المركزي أن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان من التاسعة صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21 أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.