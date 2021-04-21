/627984/محمد-الحسيني-يطالب-بسرعة-رصف-الطريق-الموازي-للطريق-الدائري-ببولاق-الدكرور

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد الآن، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ونائب دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بشأن توقف شركة حسن علام عن تنفيذ أعمال رصف طريق الخدمة المواز ي للطريق الدائر ي بنطاق حي بوالق الدكرور – محافظة الجيزة، مع العلم أنه سبق موافقة وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ هذه الأعمال.

ووجه النائب محمد الحسيني، انتقادات للشركة المنفذة لأعمال الرصف، قائلا: "قياداتها نايمة وإحنا في البرلمان هنا بنراقب ونستدعي المسئولين عشان نحل الأزمات، ولا نعطي توصيات لأحد لكن علي قيادات وزارة التنمية المحلية أن تعي ذلك".

الحسيني يطالب بالتيسير على المواطنين

وطالب نائب بولاق الدكرور، بسرعة رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري في نطاق حي بولاق الدكرور، للتيسير والتسهيل علي المواطنين.

وطالب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بتوعية المواطنين خاصة بشأن حرم الطريق، قائلا: "بعد مشروع توسعة الدائري وجدنا بعض المواطنين يقيمون مواقف عشوائية علي الدائري، وكذلك الورش"، مشيرا إلي أن المواطنين يحتاجون إلي توعية، وأن مشروع تطوير وعمل طريق خارجي موازي للدائري يخدم المواطنين المعتدين علي حرم الطريق.