/627985/منتخب-السعودية-في-مجموعة-نارية-بأولمبياد-طوكيو--تعرف-عليها

أسفرت اليوم قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا . وكانت قرعة المسابقة قد أجريت اليوم الأربعاء حيث تم تقسيم المنتخبات ال 15 اضافة الى منتخب اليابان فريق البلد المنظم إلى 4 مجموعات تلعب كل منها فيما بينها دوري من دور واحد خلال الدور الأول لتحديد فريقين صاعدين عن كل مجموعة للدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

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كما أسفرت القرعة أيضا عن وقوع اليابان مع جنوب افريقيا والمكسيك وفرنسا ضمن المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيوزيلاند وكوريا الجنوبية وهندراوس ورومانيا، وضمت المجموعة الرابعة البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار والسعودية

فيما اجريت القرعة اليوم من ضمنها عدد دول بينهما مصر والسعودية كالأتي:

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب إفريقيا، المكسيك، فرنسا

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.

وقد استطاعت ونجح المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني في التأهل لدور الألعاب الأوليمبية بطوكيو في الصيف المقبل، وذلك بعدما توج بطلا لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام التي أقيمت في مصر خلال عام 2019، حيث نجحت مصر في تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، بعد التمديد للأشواط الإضافية، وسجل كريم العراقي ورمضان صبحي ثنائية الفراعنة في هذه المباراة.

اخر مواجهات مصر

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات منتخب مصر كانت في أولمببيات لندن 2012، حيث حققها فوز وحيد ، وتعادل وحيد وخسارة في مباراتين، ولم تشارك مصر أي منافسات كرة قدم للأولمبياد نسخ 2000، 2004، 2008، وكذلك