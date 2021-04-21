/627986/حملات-أمنية-مكثفة-للداخلية-فى-الشرقية-والقليوبية-وعين-شمس

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدد من تجار المواد المخدرة، خلال حملات مكثفة فى محافظات الشرقية والقليوبية وعين شمس.

نشاط مكثف من رجال الأمن بالشرقية والقليوبية

وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عدد من العناصر الإجرامية، تخصص الإتجار فى المواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها لعملائهم.

ضبط عاطلين فى الشرقية بحوزتهم مواد مخدرة

هذا ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أيضًا، عاطليّن – لهما معلومات جنائية، وذلك عندما تم استوقافهم على إحدى الدراجات النارية بدون لوحات، بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان ، وبحوزتهما (36 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (252,000 – مائتان وإثنان وخمسون ألف جنيه تقريباً).

هذا وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين أثناء بيعهما مواد مخدرة على عملائهما فى منطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم اثناء تواجدهما بمنطقة سكنها، وبحوزتهما ( 2 هاتف محمول- مبلغ مالى- كمية من مخدر الأستروكس- 2 سلاح أبيض "مطواة").

وعند مواجة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وأقرا بحيازتهما للأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الآثم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.