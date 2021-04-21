/627987/مدفوعة-بمشتريات-أجنبية-البورصة-المصرية-تستمر-في-الارتفاع-بمنتصف-التعاملات

استمرت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

ويأتي استمرار الارتفاع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

صعود مؤشر "إيجي إكس 50"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 10672 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2020 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30"

فيما قفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12949 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4113 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1965 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 100"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2895 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1201 نقطة.

إدارة البورصة المصرية توقف التداول

بينما أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وهم: ارابيا انفستمنتس هولدنج، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، ريكاب للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

تباين تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين

بينما تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الثلاثاء.

و باع مجلس إدارة شركتي العبوات الطبية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى مليون سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

بيع أسهم القابضة المصرية الكويتية

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، بنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار، العبور للاستثمار العقاري 2000 سهم، 359.5 ألف سهم، 10709 سهم، على التوالي.

كما باعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية 1101 سهم.