/627990/السجيني-مهاجما-هيئة-الطرق-لو-ما-فيش-تطوير-نصفيها

هاجم النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الهيئة العام للطرق والكبارى، موضحا أن الهيئة هى الكادر الأساسي للدولة، ونحن غير راضين على اداء الهيئة.

رئيس لجنة الإدارة المحلية يهاجم الهيئة العامة للطرق

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى، على أن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، استطاعت إحدى الشركة الوطنية الحصول على عائد إعلانات من الطريق، تجاوز المليار جنية ويزيد، ونجد أن كل إيرادات الهيئة فى السنة فقط ٣٠٠ مليون جنية فى حين أن الهيئة تملك كل الطرق على مستوى الجمهورية، ولذا يبقى فى فكر يحتاج إلى تغيير ونقلة نوعية فى طريقة أداء الهيئة.

السجيني يناشد بدعم الدولة للهيئة العامة للطرق

وناشد رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، الدولة المصرية ومؤساستها، بدعم الهيئة العامة للطريق والكبارى قائلا:” إنه قد آن الأوان للدولة المصرية أن تتعامل مع الهيئة كونها الكادر الأصلى، ويجب أن توجد خطة للاستفادة من الهيئة أو نقوم بتصفيتها.

ورد رئيس الهيئة موضحا هناك تطور فى الأداء، ليعقب السجينى قائلا:” أنه يتمنى أن تكون لدى وزير النقل وقيادات الهيئة رؤية وخطة واضحة للتطوير”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من نواب محافظة الجيزة.