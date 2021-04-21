/627989/غيابات-و-استعدادات-موعد-مباريات-الإسماعيلي-القادمة

يدخل الإسماعيلي معسكر مغلق بداية من اليوم الأربعاء وحتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي إستعدادا لعودة المنافسات في الدوري الممتاز، وخاصة مباراة الإنتاج الحربي والمقرر إقامتها في الأول من مايو المقبل في مباراة يسعى خلالها الدروايش في الإستمرار بطريق الإنتصارات بعد الفوز على المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الماضية.

ويغيب عن القائمة المتجهة للمعسكر حسين السيد ظهير أيسر الفريق بعد إصابته خلال مباراة المصري البورسعيدي الذي حقق الدروايش فيها الفوز بنتيجة هدفين لهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين مطلع الشهر الجاري، قبل أن يخوض الفريق مواجهة هامة أمام الإنتاج الحربي، بعد خوض وديتين خلال المعسكر الحالي كما علم دوت الخليج .

أهداف مباراة الإسماعيلي و الشرقية

ويواجه الإسماعيلي فريق فاركو في إطار إستعدادت الفريق للمرحلة المقبلة يوم 23من الشهر الجاري، يليه بـ 24 ساعة مباراة مع الفريق السكندري سموحة، قبل أن يختتم إيهاب جلال المعسكر ويعود للإسماعيلية للتحضير للمباراة القادمة بشكل رسمي أمام الإنتاج الحربي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي القادمة

يذكر أن الإسماعيلي حقق فوزا هاما على الشرقية ، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية في إطار إستعدادات الدروايش للمباريات المقبله منها لقاء الإنتاج الحربي في الأول من مايو المقبل، قبل ان يواجه الفريق فريقي فاركو وسموحةة على الترتيب.

وسجل شيلونجو مهاجم ناادي الإسماعيلي هدفي المباراة بعد دخوله في أحداث الشوط الثاني مع أرى بابل ونادر رمضان وعبدالله جمعه بدلا من مروان صحراوى ومحمد صادق وفخر الدين بن يوسف ومحمد حسن، قبل أن يدخل عمر هنيدى ومروان شوقى بديل لكل من شكرى نجيب ومصطفى فارس.

يذكر أن نادي الإسماعيلي يخوض المواجهة الثانية مع الشرقية في إطار المعسكر الإستعدادي للدروايش من أجل المواجهات المقبلة أهمها لقاء الإنتاج الحربي والمقرر إنطلاقها في الأول من مايو المقبل على ملعب الإسماعيلة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلي مباراة الشرقية الودية بتشكيل مكون من : محمد فوزى في حراسة المرمي، ومحمد عمار ومحمد هاشم ومصطفى فارس و مروان الصحراوى ومحمد حسن ومحمد عادل ومحمد صادق واحمد مدبولى وشكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف.