/627991/فلاديمير-بوتين-سنحقق-المناعة-الجماعية-ضد-كورونا-في-الخريف

أعلن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أنه يسعى لتحقيق المناعة الجماعية ضد وباء فيروس كورونا في روسيا في الخريف، مشيداً بإنتاج بلاده ثلاثة لقاحات.

وقال فلاديمير بوتين، خلال خطابه السنوي حول حال الأمة أمام مجلسي البرلمان،” إن التلقيح يلاقي اليوم أهمية كبرى للسماح بتطوير المناعة الجماعية في الخريف”.

وأضاف فلاديمير بوتين “حقق علماؤنا اختراقا حقيقيا، والان لدى روسيا ثلاثة لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا”.

جدير بالزكر أن روسيا سجلت 8 آلاف و 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و 727 ألفًا و 125 إصابة.

وأشار بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إلى أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مضيفًا أنه تم تسجيل 399 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا منذ بداية الجائحة إلى 106 آلاف و 706 أشخاص.

وأوضح بيان المركز الروسي، أن 9 آلاف و 644 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى أربعة ملايين و 352 ألفًا و 873 شخصًا، لافتا إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1988 إصابة من الإصابات الجديدة و 53 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ693 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 586 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.