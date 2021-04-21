نائب رئيس الجامعة اليابانية: 200 طالب دكتوراه سافروا إلى طوكيو

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور سوزوكى ماساكى، النائب الأول لرئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الإقليمية والدولية، أن الجامعة تهدف إلى أن تصبح مركزًا للتميز فى التعليم العالى والبحث العلمى.





وأضاف ماسكاى، فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن مكتب الشؤون الإقليمية والدولية مسؤول عن تنفيذ استراتيجية الجامعة للتعامل مع الفرص الإقليمية والدولية، موضحًا أن الجامعة تحرص على تعزيز العلاقات الدولية، وبناء علاقات قوية مع المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن كلية الهندسة بالجامعة تتمتع حاليًا بعلاقات قوية وشراكات علمية مع أفضل الجامعات اليابانية مثل جامعات "واسيدا، وكيوشيو، وكيوتو"، ومعهد طوكيو للتكنولوجيا.

ولفت إلى أن نحو 200 طالب دكتوراه قضوا فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر خلال زيارتهم لهذه الجامعات كباحثين، إذ قاموا بإجراء أبحاث علمية بإشراف مشترك من قبل أساتذة مصريين ويابانيين وعملوا فى موضوعات بحثية حديثة ومتميزة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة تعمل الجامعة على تحقيق رؤيتها، إذ الترحب بالطلاب الدوليين، بشكل رئيسى من إفريقيا والشرق الأوسط، وتستقبل حاليًا المتقدمين من أكثر من 34 دولة، للاستفادة من المعايير التعليمية العالمية التى تقدمها.