الحكومة تنفى عدم جدوى المشروع القومى «الدلتا الجديدة» بسبب المياه

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن عدم جدوى المشروع القومى "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى الزراعية.





وتواصل المركز مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى، وأكد خطأ تلك الأنباء تمامًا، وأنه لا صحة لعدم جدوى المشروع القومى "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى الزراعية.

وأشارت الوزارتان إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تستهدف تحقيق الأمن الغذائى والحد من استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، وشددتا على توافر كل الاحتياجات المائية اللازمة لرى جميع الأراضى الزراعية بالمشروع، من خلال الاستفادة من مياه الصرف الزراعى، إذ سيتم معالجة حوالى 6مليون م3 يوميًا من المياه، ويعتمد المشروع أيضًا على المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفى، إذ تم البدء فى الزراعة بالاعتماد على المياه الجوفية لمساحة 200 ألف فدان بمشروع "مستقبل مصر" الواقع ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، مع الاعتماد على أنظمة الرى الحديث لضمان ترشيد استهلاك المياه.