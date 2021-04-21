جدة - نرمين السيد - جاء نص البرقية على النحو التالى: "بمشاعر تفيض إعزازاً وتقديراً لسيادتكم ..وبمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان.. يُّسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.. لتمضى مصر بقيادتكم الحكيمة نحو آفاق التقدم والرخاء"، "نستقبل فى مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان لتتجدد ذكريات أيام مجد خالدات.. سطرَ فيها رجالُ القواتِ المسلحة بتكاتفِ مؤسساتِ الدولةِ المصرية وجموعِ الشعبِ الفتيه.. ملحمةً للتضحية والفداء فى سبيلِ الدفاعِ عن الوطنِ ومن أجل رفعته وإستقلال أراضيه"، "حفظكـم الله لمصر وحفظ مصر بكم.. وجعلها دوماً حصناً منيعاً فى وجه الطغاةِ والمتربصين.. إنه نعم المولى ونعم النصير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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