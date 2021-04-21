عودة العمالة المصرية.. مدبولى يستعرض نتائج زيارته إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة المهمة التى قام بها، أمس، للشقيقة ليبيا، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، والتى جاءت تأكيدًا لعمق العلاقات والروابط المتينة بين البلدين الممتدة عبر آلاف السنين، وكذا المصالح المشتركة التى تجمع البلدين.

ولفت إلى أن هذه الزيارة كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر تدعم وبكل قوة وحدة واستقرار الأراضى الليبية وإنهاء كل أشكال التوترات هناك، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تساند كل الإجراءات التى ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية، والتى من شأنها تحقيق التنمية للشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: نحن على أتم الاستعداد لمساعدة الأشقاء الليبيين فى كل المجالات، ودعم جميع الإجراءات التى تؤدى لتحسين ‏الأوضاع الاقتصادية، وسنعمل بكل جهدنا على زيادة فرص التعاون المتاحة فى مختلف المجالات.

وفى ضوء ذلك، نوّه الدكتور مصطفى مدبولى إلى الملفات العديدة التى ناقشها، خلال زيارته أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتى كان من بينها طلب الجانب الليبى أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تيسير حركة التنقل بين البلدين، مشيرًا إلى قيامه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الزيارة أسفرت كذلك عن تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام 2009، مطالبًا الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم فى حكومة الوحدة الوطنية، من أجل وضع الخطط التنفيذية لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة.

وقال رئيس الوزراء: من أبرز ما تم التوافق بشأنه خلال زيارته لليبيا أمس، هو ما لمسه من وجود اتفاق عام على ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية، وأن تكون ذات مستوى عال من الجودة.

وأطلع الدكتور مدبولى مجلس الوزراء على ما تم خلال هذه الزيارة من توقيع إحدى عشرة وثيقة تعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية فى عدة مجالات شملت النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحى، بالإضافة إلى التعاون فى مجال القوى العاملة، والاستثمار فى مجال الكهرباء، وغيرها.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الموقف الإيجابى لوضع الاقتصاد الوطنى حاليًا، مشيرًا إلى ما ذكرته وكالة فيتش أن الاقتصاد المصرى يشهد نموًا إيجابيًا رغم أزمة جائحة كورونا، وتوقعها بأن يُصبح الاقتصاد المصرى واحدًا من الاقتصادات القليلة على الصعيد العالمى الذى يشهد نموًا إيجابيا خلال فترة الجائحة.

ولفت إلى توقع صندوق النقد الدولى أن تسجل معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021، لتصل إلى 5.7% فى 2022، بعدما سجلت 3.6% فى 2020.

وأكد رئيس الوزراء أن إشادة المؤسسات الدولية بما يحققه الاقتصاد المصرى يدفعنا إلى الاستمرار فى بذل أقصى الجهود للحفاظ على ما تحقق، وإنجاز المزيد.