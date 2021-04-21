/627988/بكري-سليم-تعاقدنا-مع-باسم-مرسي-مقابل-مليون-جنية--وسوف-نبيعة-بـ40-مليون-جنية

وقال بكرى سليم فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" كنا ننوي ‘ارة مروان حمدي للزمالك ولكم مسئول الفاء الأبيض رفضوا ذلك فأضررنا علي حسم الصفقة بالبيع النهائي، حيث وافقنا علي بيع اللاعب مقابل 11 مليون جنية.

وتابع قائلاً:” تعاقدنا مع باسم مرسي مقابل مليون جنية ، وسوف نبيعة علي طريقة فرج عامر بـ40 مليون جنية”.

وأستكمل حديثة قائلاً:”باسم مرسي سيكون هداف الدوري في نهاية الموسم حيث سيتألق،

وأختتم حديثة قائلاً:” وأعلم أنه كان قريباً من العودة للزمالك قبل التعاقد معنا ، وشخص معين رفض الصفقة ونشكره على هذا الرفض فهى هدية لاترد وقلة خبرة منه، وباسم سوف يتألق معنا ويكون الهداف ونبيعه ونستثمر فيه كمان".

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات مصر المقاصة كانت أمام فريق سيراميكا والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المقاصة.

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز السادس برصيد 26 نقطة من اصل 17 مباراة خاضها الفريق.

موعد المباراة

ويستعد فريق مصر المقاصة لمباراته المقبلة أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت امام فريق الأهلي حيث فاز بنتيجة 2/1في الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي جمعتهما مساء يوم الأحد السابق على ستاد القاهرة الدولي

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة على قناة ON TIME SPORT

غيابات و استعدادات.. موعد مباريات الإسماعيلي القادمة

ومن ناحيه اخري طالب المدير الفني كاريترون من جميع اللاعبين خلال مران بنسيان نتيجة هذه المباراة والتركيز فقط في المواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربي، من أجل العودة للانتصارات مرة أخرى في المسابقة المحلية

ومن المقرر أن يستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، على الدفع بسيف الدين الجزيري فى قيادة هجوم الفريق فى الفترة المقبلة