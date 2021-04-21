/627992/إيهاب-منصور-يطالب-تعميم-تغطية-البلاعات-بالجمهورية-لتفادى-السقوط-صور

ثمن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان، عن الحزب المصرى الديمقراطي الإجتماعي، أداء لجنة الإدارة المحلية بقيادة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، موضحًا أنه تقدم بطلبات إحاطة فى الدور التشريعى الأول بشأن سقوط مواطنين داخل بلاعات فى الشوارع بسبب سرقة غطاءها.

وكانت لجنة الإدارة المحلية، قد قررت فى اجتماع سابق، الأخذ بمقترح النائب إيهاب منصور، وتنفيذه بشأن تغطية البلاعات فى الشوارع بمحافظة الجيزة، لمنع سقوط أحد آخر داخل البلاعات، مطالبًا أن يتم تعميم هذا الاقتراح على نطاق الجمهورية.

إيهاب منصور: إجراء تغطية البلاعات سيمنع تكرار الحوادث

وأكد النائب إيهاب منصور، أن هذا الإجراء المتبع الجديد فى تغطية البلاعات فى الشوارع سيمنع نهائيا تكرار مثل هذه الحوادث، وأن اللجنة استطاعت على أرض الواقع تنفيذ مخرجاتها.

أحمد السجيني: عندما تستجيب الحكومة لأهل الاختصاص يعود النفع على المواطن

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا:” إن ماحدث يؤكد على أن الحكومة عندما تستجيب لأهل الاختصاص واللجان المختصة فهذا يعود بالنفع للجميع”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من نواب محافظة الجيزة