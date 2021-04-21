/627993/بعد-انتهاء-أزمة-إيفر-جيفن--قتلى-ومفقودون-إثر-جنوح-سفينة-في-الفلبين

قال حرس السواحل الفلبيني اليوم الأربعاء، إن سفينة شحن جنحت قبالة جنوب الفلبين، الأمر الذي أسفر عن مقتل أربعة من أفراد طاقمها،وتم إنقاذ سبعة من أفراد الطاقم، ويتم البحث عن تسعة مفقودين.

حرس السواحل: تم إخلاء السفينة قبل جنوحها

وقال حرس السواحل:” إن أفراد الطاقم أخلوا السفينة التي كانت تنقل النيكل الخام وألفي لتر من وقود الديزل قبل جنوحها في إقليم سوريجاو ديل نورتي.

وقال المسؤول بحرس السواحل جيلي روزاليس: إن جثث القتلى الأربعة عُثر عليها بعد أن ألقت بها الأمواج على الشاطئ، في حين تم إنقاذ أفراد الطاقم السبعة في أجزاء مختلفة من الإقليم الجنوبي بعد وصولهم لليابسة.

وأضاف جيلي روزاليس أن السفينة كانت متوقفة لتجنب أمواج عاتية قبالة إقليم آخر، لكن تردد أن مرساتها تكسرت فجرفتها المياه وجنحت.

جدير بالذكر أن المنطقة تشهد طقس سيئ بسبب الإعصار سوريجاي، الذي أوصل سرعة الرياح إلى 195 كيلومتراً في الساعة.

وأعلن مسؤولو مواجهة الكوارث، اليوم الأربعاء، وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة في المناطق التي شهدت رياحاً عاتية، وما زال عشرات الآلاف في مراكز إيواء. وتشهد الفلبين نحو 20 عاصفة مدارية سنوياً.