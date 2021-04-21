/627994/منزوع-الإنسانية-عامل-يعذب-كلب-ويقتله-بالمريوطية

فى حادثة مؤلمة، أثارت حالة من الغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قام أحد المواطنين، بتعذيب «كلبة» والتمثيل بها ومن ثم قتلها.

سايس يقتل كلبة

وتم كشف أمر الحادث بعدما، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الهرم، من إحدى السيدات يفيد بأن مواطن ويعمل «سايس» بتعذيب كلبة حتى الموت بآله حادة ومن ثم التمثيل بجثتها.

وعلى الفور، تحرك رجال الداخلية من ضبط السايس والقبض عليه وهو يعمل بجراج عمومى بمنطقة الهرم، لقتله و تعذيبه «كلبة» حتى الموت بـ«حديدة».

تفاصيل عن الحادث

ووفقًا للبلاغ المقدم من السيدة فإن الكلبة أم ولديها 6 جراوي، وأرادت الشرب من جردل مياه داخل الجراج الذي يعمل به المتهم، وحينما شاهدها الأخير قام بالتربص لها وأحضر قطعة حديدية، وقام ببطحها على رأسها حتى فارقت الحياة، وبتكثيف التحريات أثبت صحة الواقعة وبالانتقال لمكان الحادث تم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى «محمد» وشهرته «اللمبي».

وبمواجهة السايس بشأن هذا الأمر، أقر بالواقعة وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى عرضه أمام النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التى تباشر التحقيق مع المتهم.