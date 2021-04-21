/627995/المجموعات-و-المواعيد-كل-ماتريد-معرفته-عن-قرعة-أولمبياد-طوكيو

أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو القادمة لكرة القدم التي أجريت اليوم عن مواجهات عديدة وقوية للمنتخبات العربية، على رأسها منتخب مصر ومنتخب السعودية التي اوقعتهما القرعة مع المنتخبات المصنفة لنيل اللقب وحصد الميداليات الثلاثة الأولى في البطولة، في هذا الإطار يستعرض دوت الخليج كافة مجموعات البطولة. وجاءت نتائج قرعة بطولة كرة القدم في أولمبياد طوكيو كالتالي:

المجموعة الأولى: المكسيك ، اليابان، جنوب إفريقيا، ، فرنسا.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، نيوزيلندا ، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، استراليا.

المجموعة الرابعة: ألمانيا ، البرازيل، كوت ديفوار، السعودية.

الجدير بالذكر أن القرعة تمت بناء على تقسيم الفرق لأربع مستويات حسب التصنيف العالمي ويضم التصنيف الأول كلا من اليابان وكذلك منتخبات البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية، أما في التصنيف الثاني يتواجد كلا من منتخبات المكسيك وألمانيا وهندوراس وإسبانيا، ويظهر المنتخب الوطني المصري في التصنيف الثالث مع نيوزيلندا وساحل العاج وجنوب أفريقيا، وفي المستوى الرابع والأخير، تأتي منتخبات السعودية وأستراليا وفرنسا ورومانيا.

مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو

ومن المقرر أن يكون ترتيب مواجهات مصر خلال أولمبياد طوكيو القادمة كالتالي: مصر × إسبانيا (22 يوليو) مصر × الأرجنتين (25 يوليو) أستراليا × مصر (28 يوليو)

قائمة منتخب مصر لأولمبياد طوكيو المتوقعة

يذكر أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري قد ضم 32 لاعب خلال المعسكر التحضيري والإعدادي لمواجهات مصر في أولمبياد طوكيو. وضمت القائمة كلا من اللاعبين: مصطفى شوبير - عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي - عبد الغني محمد – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد - طاهر محمد طاهر – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد .