/628000/هدايا-وخصومات-كبيرة-هواوي-تطلق-حملة-عروض-لخدمات-الصيانة

عروض وهدايا وخصومات، أعلنت عنها مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك، وذلك من خلال إطلاق حملة عروض ترويجية جديدة بخصومات فائقة على خدمات ما بعد البيع، وأعمال الصيانة.

كما أعلنت توزيع هدايا فورية للمستخدمين عند زيارة الفروع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

خصومات تصل إلى 50%

وتتضمن الحملة خصومات تصل إلى 50% على صيانة وإصلاح أجهزتهم، والتي تشمل إصدارات مختارة في الفترة من 10 أبريل وحتى 12 مايو المقبل، بالإضافة إلى عروض وخصومات متميزة على أجهزة هواوي متوفرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي وجميع فروع هواوي Experience Store.

خدمات ما بعد البيع وإصلاح الأجهزة

وتأتي العروض الترويجية على خدمات ما بعد البيع وإصلاح الأجهزة في إطار الاهتمام بالمستهلك المصري الذي تضعه هواوي على رأس أولوياتها، وكذلك احتفالاً بحلول شهر رمضان حيث تحرص شركة هواوي على مشاركة عملائها المصريين احتفالاتهم بمثل هذه العروض التي تتضمن تقديم الكثير من الهدايا ونسب عالية من الخصومات للعملاء.

العروض الترويجية تستهدف خدمات عالية الجودة بأسعار مناسبة

وأكد بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر أن "إن العروض الترويجية التي نقدمها لمستخدمي أجهزتنا، تستهدف توفيرهم بخدمات عالية الجودة بأسعار مناسبة، وذلك انعكاساً لإيماننا بأهمية السوق المصري وتأكيداً على بقائنا وزيادة استثماراتنا. نحن سعداء دائماً بمشاركة عملائنا كافة احتفالاتهم ومناسباتهم من خلال إطلاق العروض الترويجية والخصومات الحصرية.

الاهتمام بالمستهلك المصري

كما أوضح أن إطلاق هذه الحملة يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قائلاً: "إن اهتمامنا بالمستهلك المصرى لا يقتصر فقط على توفير هواتف متطورة تلبى تطلعاتهم واحتياجاتهم، بل نعمل دائماً على تقديم عروض حصرية ومميزة للعملائنا من أجل تعزيز ثقتهم فى علامة هواوى التجارية".

توقيت عروض رمضان

وبدأت حملة عروض هواوي لشهر رمضان في مراكز الخدمة، من 10 أبريل وتستمر حتى 12 مايو المقبل، وتتضمن خصمومات تصل إلى 50% على إصلاح الأجهزة، وهدايا فورية عند زيارة الفروع، وعروض حصرية على إصدارات محدودة من أجهزة هواوي.

هواواي تصنع السيارات

وانضم عمالقة صناعة الموبايلات في العالم إلى خطوة صناعة السيارات، على رأسها شركتي "شاومي" وهواوي"، المتخصصتين بتصنيع الهواتف الذكية، وفق موقع "ياهو".

فيما أشارت الكاتبة ريتا ليا، في مقال مفصل تحدث عن أهمية هذه الخطوة وتبعاتها، معتبرة أن شركة "هواوي" الصينية العملاقة مناسبة تماما لبناء السيارات بفضل تاريخها في التصنيع وإدارة سلسلة التوريد.

وفضلًا عن ذلك الشركة تتمتع بعلاقة تجارية شهيرة جدا وشبكة لبيع التجزئة واسعة للغاية حول العالم.