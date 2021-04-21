/628001/والتر-بواليا-المنحوس--يقترب-من-مغادرة-القلعة-الحمراء-تفاصيل

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

فيما يرغب موسيماني المدير الفني للفريق التعاقد مع بعض الصفقات الجديدة في فترة التعاقدات الصيفية المقبلة، ومن ابرز المراكز التي يسعي لضم لاعب سوبر فيها الهجوم، وذلك بسبب ان اللاعب والتر بواليا لم يقدم أي من الطلوب منذ انضمامه للقلعة الحمراء، حيث كانيتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري متساوياً مع محمد شريف ومحمود كهربا نجما النادي الأهلي وعمر كمال لاعب المصري، مع فريق الجونة قبل تواجده داخل جدران القلعة الحمراء.

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لم يحرز مع الأهلي صاحب لـ26 عام إللي ولعب بواليا 7 مباريات مع النادي الأهلي بواقع 5 مباريات في الدوري ، حيث احرز هدفين فقط، بالرغم أنه كان أكثر اللاعبين تسجيلا في المسابقة إلا أنه لم ينجح في إحراز أي هدف خلال مشاركته مع الأهلي حتى الوقت الجاري. المصري الممتاز ومبارتين فقط في كأس العالم للأندية إلا أنه لم إحراز أية أهداف،

عدد مشاركاته مع الجونة

والتر بواليا خطف الأنظار ونال إعجاب محللى ونقاد كرة القدم، منذ انصمامه إلى الدوري المصرى عبر بوابة الجونة، ، بعدما خاض اللاعب 30 مباراة مع الفريق الساحلى، فى الموسم الماضي سجل 13 هدفا وصنع واحدا بمجموع 1421 دقيقة، وشارك بالموسم الحالى مع الجونة فى 5 مباريات فقط نجح في تسجيل 3 أهداف بمجموع 450 دقيقة قبل أن ينتقل إلى القلعة الحمراء وتتوقف عجلة التهديف بعد المشاركة في 6 مباريات.

موعد انضمامه

الأهلى تعاقد مع بواليا لتدعيم الخط الأمامى لمدة 4 مواسم تبدأ مطلع 2021، وتعتبر ذلك هي اسرع صفقة للمار الأحمر، بعد أن توسم مسئولو الأهلى خيرا في أن يكون اللاعب إضافة كبيرة للقلعة الحمراء لما يملكه قدرات عالية على المستوى البدني والفني، من حيث السرعة والمهارة والقدرة على استغلال المساحات في دفاع المنافسين، إلى جانب اللعب تحت ضغط لتأتى السفن بما لا تشتهى سفن مسئولي القلعة الحمراء بعد غياب اللاعب عن التهديف رغم مشاركته في 6 مباريات.