محمد عزمي: الثانوية العامة شبح يهدد الأسرة «فيديو» 

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قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إنه كان يوجد مناقشات ومداولات طويلة وأفكار يتم طرحها حول تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وكان هناك مجموعة من التعديلات بتعديل على المادة 28 واستحداث أربع مواد أخرى، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأيام الماضية فى حضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، مؤكدا على أن الوزير تحدث عن مدى خطة التطوير والرؤية واستراتيجية الدولة المصرية فى تطوير منظومة التعليم المصري.

محمد عزمى: نسعى لخلق طالب قادر على الابتكار

وأكد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، فى حديثة لموقع دوت الخليج، أننا نسعى لخلق طالب قادر على الابتكار والإبداع ومناقشات مواد الثانوية العامة الجديدة 3 سنوات وخاصية التحسين ومجموعة من التعديلات، التى دافع عنها الوزير سوف تحسن الادء وتقضي على مجموعة من الظواهر، التى نواجهها فى الثانوية العامة من الغش وحماية الامتحان وتأمينه وطباعتها وكذلك تحويل الامتحان إلى إلكترونى.

محمد عزمى: نحتاج لوقت أكبر لدراسة التعديلات

وأكد عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي، فى حديثة لتحيا مصر، أننا نحتاج لوقت أكبر لدراسة التعديلات وكيفية وضع نظام متزن يقضى على شبح الثانوية العامة في كل بيت فى مصر، خاصة أن الجميع يعلم مدي الضغط الذي تعيش فيه الأسر المصرية فى سنوات التعليم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن رفضنا للقانون جاء من حرصنا على مستقبل الطالب، مستنكرًا أن يتوقف مستقبل الطالب على امتحان واحد لسنة واحده فقط لا تؤهله لدخول الكلية التى تحسن من مهاراته وقدراته فى المستقبل ويتحول من عنصر يافع فى مجاله لعنصر ضار على المجتمع، مشيرا الى انه يجب علينا ان نعيد التفكير فى هذه المواد ودراستها مع فنيين وكذلك عمل حوار مجتمعي للوصول للنظام الذي يقضي على هذا الشبح ويعمل توازن فى هذه المرحلة الهامة التى تناسب مهارات الطالب.