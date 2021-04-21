نائب بالشيوخ: الرئيس يحرص على تنمية وتشجيع الاستثمار فى ليبيا

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وأوضح الرشيدى، فى بيان له اليوم، أن موقف مصر من القضية الليبية ثابت منذ اللحظة الأولى، وتهدف القيادة السياسية المصرية إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية فى المقام الأول، والذى يحافظ على وحدة الأراضى الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار ليبيا بالاستفادة من الخبرات المصرية، بجانب أن ليبيا تحتوى على مجالات واسعة للإستثمار لكنها غير مستغلة، مؤكدًا أن مصر لديها من الطاقات والكفاءات فى شتى التخصصات المختلفة، وهذا من شأنه أن يسهم بشكل أو بآخر فى استغلال هذه الأصول المهملة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر لعبت دورًا مهمًا فى عملية تصحيح المسار السياسى فى ليبيا بجانب العديد من الدول والقوى الإقليمية الأخرى، موضحًا أن تلك الزيارة تتيح الفرصة لكلا الطرفين بتعزيز العلاقات بين البلدين على كافة المستويات الاقتصادية والأمنية وغيرها.
وذكر النائب، أن الرئيس السيسى دائما يحمل على عاتقه دعم الدول العربية وعلى رأسها ليبيا لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون المشترك بين البلدين، وكذلك حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار والتبادل التجارى مع الأشقاء فى ليبيا.
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