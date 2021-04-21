محمود توفيق يهنئ وزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البرقية على النحو التالى: "بكل معانى التقدير والإعزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، سيظلُ إنتصار العاشر من رمضان محفورًا فى ذاكرة الوطن كملحمة فارقة ونادرة امتزج فيها الإيمان مع الإرادة.. وسطر فيها التاريخُ العسكرى المعاصر بأحرفٍ من نور بطولاتِ وتضحيات رجال صدقوا الله عهدًا فأوفاهم بالنصر وعدًا.. عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء".

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