عاجل.. رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى بالجيش الثالث «إعصار 62»

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بدأ المشروع بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة متضمنة تنظيم تعاون لكل عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.
ظهر خلال المرور ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى، فضلا عن المهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة أثناء مراحل المشروع.
ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثالث الميدانى، وهنئهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيدا بما يتمتع به رجال الجيش الثالث الميدانى من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة واقتدار.
حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.
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