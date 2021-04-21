المقرحى: فض رابعة لم يكن مفاجئا.. وأول شهيد سقط من الشرطة

جدة - نرمين السيد - أحد المعاصرين لأهم فترات مصر العصيبة خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وفضّ اعتصام رابعة، صاحب مقولة «الإخوان عصابة إرهابية هدفها الاستبداد بالحكم»، كان على دراية تامّة بما يُحاك ضد مصر خلال حكم «الإخوان» الإرهابية؛ لذلك مع عرض مسلسل «الاختيار2» كان لا بد من الاستعانة به؛ ليدلى بدلوه فيما يعرض على شاشة التلفزيون والملحة الوطنية التى يؤديها أحمد مكى، وكريم عبد العزيز، هو عضو مجلس الشيوخ الحالى، اللواء فؤاد المقرحى.





وقال المقرحى لـ دوت الخليج: "مسلسل الاختيار يرصد الواقع، مثل الاختيار 1، الذى كان أيضًا راصدًا لموقعة البرث فى سيناء، وحقائقها كاملة واستشهاد العقيد أحمد المنسى ورفاقه والتى انتهت بإعدام هشام عشماوى.

لذلك المسلسل هو استمرار لإظهار الحقائق جلية أمام شعبنا أولًا، وأمام الدنيا كلها أن تلك «العصابة الإرهابية» تهدف للاستيلاء على الحكم لقتل الشعب، لهذا كان المزج بين الدراما والواقع.

المسلسل، أيضًا، إثبات تاريخى للأحداث التى وقعت فى تلك الفترة، وإبراز دور القوات المسلحة والشرطة البطولى بتعاونهما معًا فى التصدى لتلك العصابة الإرهابية التى كانت تهدف إلى الاستيلاء على الحكم بالقوة وزرع الفتنة بين الشعب المصرى.

وعن فض رابعة قال المقرحى: لم يكن مفاجئًا، والدليل على ذلك وجود إنذارات مسبقة، واتصالات بالإعلاميين، والصحفيين، ووكالات الأنباء، والتليفزيونات، لإعلامهم بميعاد الفض، لذلك هرب قيادات الجماعة الإرهابية وتركوا المسلحين، والناس البسطاء الذين لم يعلموا بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية، بل تقاضوا أموال ما بين 200 و300 جنيه نظير بقائهم فى الميدان عن كل ليلة، إضافة للوجبات وغيرها.

الأمن أعلن فى مكبرات الصوت على مسامع المتواجدين فى رابعة، آنذاك، أن هناك ممر آمن للخروج، وهو ما يثبت حسن النوايا لدى الجيش والشرطة، علاوة على كل ذلك فإن أول شهيد فى الفض كان من قوات الأمن، وحتى إطلاق الشرطة للنار كان ردًا على إطلاق مسلّحى الجماعة الإرهابية النار عليهم من مبنى تحت الإنشاء، والدليل على ذلك تصريحات أحمد المغير عن فض رابعة وأن هناك سَرِيَّة من المسلحين كانوا متواجدين داخل الاعتصام.

وعن المسلسل قال المقرحى: "تذكرة للناس وعرض للحقائق المجردة، خصوصا بعد هدوء الناس واستيعابها لما كان يحدث فى تلك الفترة، وأن ما كانت تهدف إليه العصابة المزعومة بالإخوان ما هو سوى استبداد بالحكم بالقوة، والدليل على كلامى ما حدث من أحداث بعد الفض من الهجوم وتدمير 97 قسم ومركز شرطة و27 نيابة وتخريب وتدمير لمؤسسات الدولة.