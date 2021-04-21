صور.. التراس تستقبل وفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان رئيس منظومة الصناعات الدفاعية للسودان، فى زيارة تهدف لتعزيز التعاون فى مجالات الصناعة المختلفة.





بحث اللقاء تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية كل احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بدولة السودان الشقيقة، بالإضافة إلى بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الإمكانيات المتاحة وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مختلف مجالات التصنيع المختلفة، وفقًا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.

وأكد ميرغنى إدريس حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر فى كل المجالات الصناعية والتنموية، مشيدًا بالنهضة التنموية ومبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية التى تشهدها مصر لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمى.

وأوضح إدريس أهمية الإستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مشروعات التنمية المختلفة بالسودان، ومنها تحديث البنية التحتية ومشروعات المياه والصرف الصحى والإلكترونيات والطاقة المتجددة والتحول الرقمى، فضلاً عن تدريب الكوادر البشرية السودانية بمراكز التدريب المتطورة بالعربية للتصنيع.

وأكد التراس أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل فى جميع المجالات الصناعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع دولة السودان فى جميع مجالات التصنيع وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية السودانية بمراكز تدريب العربية للتصنيع، وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمى الحديثة.

وعقب انتهاء المباحثات المشتركة، تفقد رئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس منظومة الصناعات الدفاعية السودانية معرض منتجات العربية للتصنيع، إذ أشاد ميرغنى إدريس بتنوع المنتجات والقاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تطوير خطوط الإنتاج لتصبح خطوطًا رقمية ذكية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وتفقد إدريس أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، والتى يتم من خلالها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة فى جميع مجالات الصناعة والإدارة وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.