إنفوجراف.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومى من مكتب البريد

جدة - نرمين السيد - وفَّرت الهيئة القومية للبريد خدمة استخراج بطاقة الرقم القومى من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى محافظات الجمهورية.



جدة - نرمين السيد - وفَّرت الهيئة القومية للبريد خدمة استخراج بطاقة الرقم القومى من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى محافظات الجمهورية. وييمكن تقديم طلب إلكترونى وتحصيل الرسوم المطلوبة لإتمام الخدمة أيضًا على أن يتم استلام البطاقة خلال الوقت المحدد، والتى تختلف من فئة إلى أخرى.

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