tC تطلق حملة ضد التحرش.. وتتوعد بالتصعيد

وقال مؤسسة الخدمة، فى تصريحات له، إن المتحرشين عادة ما يكونوا متخفين وراء ستار الدين والأخلاق ومن الصعب جدًا أن يشك بهم أحد وهذا يضع الضحية فى موقف صعب، ولهذا أدعو القساوسة والخدام والأهل عندما تصل لهم شهادت من الضحايا، إلى أن يشكوا ويتابعوا الأمر فالأغلافة الأخلاقية والدينية التى يتخفى وراىٔها هؤلاء تجعلهم خارج داىٔرة الشبهات.
وأضاف: "إذا ثبُت من المتابعة أن الشخص متحرش فلابد أن تتخذ إجراءات منظمة أولها مواجهته ومحاسبته وإذا أعترف لابد أن يرسل لطبيب نفسى يتابعه، وإذا أنكر لابد من فصله من خدمته، وعزله عن الناس أو عمله الذى يكتسب مصداقيته منه".
ودعا مؤسس خدمة tC الآباء إلى أن يستمعوا بجدية إلى أولادهم ويتخذوا الإجراءات اللازمة بدايتها أن يشكوا مهما كانت درجة قرابة هذا الشخص ومكانته، موجهًا رسالة إلى المتحرش: "يوجد علاج فالتحرش شكل من أشكال الاضطرابات الجنسية والتى يمكن أن يساعدك فيها طبيب لأتخاذ خطوات للشفاء، والتعامل معها ممكن إن كان هناك نية صادقة وإرادة للتغير".
وأكد أن خدمة tC ستفتح الباب لتلقى الشكوى، مع وعد بأن تقوم بمواجهة الشخص وإبلاغ المسىؤول عنه حتى يتم اتخاذ موقف حاسم من المتحرش.
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