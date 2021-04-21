tC تطلق حملة ضد التحرش.. وتتوعد بالتصعيد

جدة - نرمين السيد - أطلق القس طونى جورج، مؤسس خدمة tC بمصر والشرق الأوسط التابعة لرابطة الإنجيلين، حملة ضد المتحرشين جنسيًا، تحت شعار "المتحرش قريب مننا"، خصوصًا فى الدواىٔر القريبة بالبيت ودور العبادة، وأثارت الحملة جدل واسع ما بين مؤيد ومعارض ونتج عن الحملة شهادات لضحايا التحرش من قبل الأسرة وخدام الكنيسة.





وقال مؤسسة الخدمة، فى تصريحات له، إن المتحرشين عادة ما يكونوا متخفين وراء ستار الدين والأخلاق ومن الصعب جدًا أن يشك بهم أحد وهذا يضع الضحية فى موقف صعب، ولهذا أدعو القساوسة والخدام والأهل عندما تصل لهم شهادت من الضحايا، إلى أن يشكوا ويتابعوا الأمر فالأغلافة الأخلاقية والدينية التى يتخفى وراىٔها هؤلاء تجعلهم خارج داىٔرة الشبهات.

وأضاف: "إذا ثبُت من المتابعة أن الشخص متحرش فلابد أن تتخذ إجراءات منظمة أولها مواجهته ومحاسبته وإذا أعترف لابد أن يرسل لطبيب نفسى يتابعه، وإذا أنكر لابد من فصله من خدمته، وعزله عن الناس أو عمله الذى يكتسب مصداقيته منه".

ودعا مؤسس خدمة tC الآباء إلى أن يستمعوا بجدية إلى أولادهم ويتخذوا الإجراءات اللازمة بدايتها أن يشكوا مهما كانت درجة قرابة هذا الشخص ومكانته، موجهًا رسالة إلى المتحرش: "يوجد علاج فالتحرش شكل من أشكال الاضطرابات الجنسية والتى يمكن أن يساعدك فيها طبيب لأتخاذ خطوات للشفاء، والتعامل معها ممكن إن كان هناك نية صادقة وإرادة للتغير".

وأكد أن خدمة tC ستفتح الباب لتلقى الشكوى، مع وعد بأن تقوم بمواجهة الشخص وإبلاغ المسىؤول عنه حتى يتم اتخاذ موقف حاسم من المتحرش.