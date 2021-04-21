جدة - نرمين السيد - جاء نص البرقية على النحو التالى: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن صادق الأمنيات بدوام السداد والتوفيق.. إنها ذكرى تترسخ فى ظلالها بقلوب الشعب المصرى كيف كانت وما زالت القوات المسلحة المصرية الباسلة عرينًا للأبطال ومهدًا للتضحيات.. تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم.. حفظ الله قواتنا المسلحة درعًا وسيفًا لحماية الوطن.. ولتبقى مصر الكنانة جيشًا وشرطة وشعبًا فى رباط إلى يوم الدين.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية يهنئ رئيس الأركان بذكرى العاشر من رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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