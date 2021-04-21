أحمد السجينى: لو علم الرئيس بما يحدث فى نزع الملكية سيتم إقالة الكثير «صور»

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تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بنواب محافظة الجيزة، والمتعلقة بتعويض المواطنين عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

أحمد السجيني: لا يمكن بناء الدولة على آلام المواطنين

وتابع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية: لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نبني دولة على آلام المواطنين، وكنت من أكثر الناس سعادة، وعندما تقدمت الحكومة مرتين بتعديل قانون نزع الملكية لصالح المواطن، ولكن إن صح أمر أخذ تحصيل نسبة 25% من قيمة الوحدة المُرخصة يكون مخالف للقانون”.

وانتابت حالة من الاندهاش، على النائب أحمد السجيني، بشأن الموافقة على القرار، قائلا:”لو علم رئيس الجمهورية بهذا الأمر ستكون هناك إقالات كثيرة لعدد من القيادات”.

هذا وتستأنف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من نواب محافظة الجيزة .

وتناقش اللجنة عدد ٦ طلبات إحاطة منهم طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن توقف شركة حسن عالم عن تنفيذ أعمال رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائر، بنطاق حي بوالق الدكرور – محافظة الجيزة، مع العلم أنه سبق موافقة وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ هذه األعمال.

طلبات الإحاطة المقدمة من النواب

وكذلك طلب الاحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع ‏الملكية للمنفعة العامة طبقا 10 لسنة 1990 ،وتعديلاته، وتأخر صرف التعويضات وتأثير ذلك على استقرار المواطنين، فضلا عن آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص، ‏وبالرغم من دعمنا للمشروعات القومية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والجاري ‏إنشاءها بأحياء الهرم – العمرانية – الطالبية - محافظة الجيزة، وخاصة توسعات الطريق الدائري، إلا أننا ندعم حق المواطن في السكن الملائم والصحي والامن.

وتناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن صرف تعويضات المواطنين أصحاب العقارات ‏والتي تبلغ عددها 370 عقار والمالصقة لتوسعات الطريق الدائر ي بحي العمرانية – محافظة الجيزة، ‏حيث إنه لم يتم احتساب التعويض على المساحة كاملة.

وكذلك طلب الاحاطة المقدم من النائب شحاتة ابو زيد ، بشأن إعادة النظر في أسعار أراضي أملاك الدولة الخاصة بمركز أطفيح، حيث تم تقدير سعر المتر للمصانع 625جنيه وللسكني 525 جنيه، وهذه الاسعار لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين، فضلا عن عدم قيام وزارة الزراعة بربط وتقنين الاراضي التابعة لها بقرية جزيرة الكريمات مركز أطفيح – محافظة الجيزة.

و طلب الاحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب خليل، بشأن تخفيض سعر المتر التجاري والسكنى - ‏بأطفيح – محافظة الجيزة.

وطلب الاحاطة المقدم من النائب محمود الصعيدي، بشأن تأخر إصدار قرار تحويل قرية بشتيل - ‏مركز أوسيم – محافظة الجيزة إلى مدينة حتي الان بالرغم من موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى ‏بالمجلس بحضور السكرتير العام لمحافظة الجيزة منذ سنتين.