/628002/خدعة-واتساب-تحديث-جديد-يخترق-حسابك-تجنبه-بهذه-الطريقة

اختراق في تطبيق واتساب، منصة المراسلة الفورية، ثغرة يجب أن تراعيها خلال الاستخدام وعليك تجنبها بهذه الخطوات، حيث انتشرت ثغرة أخرى في تطبيق واتساب، بين الدردشات الجماعية في منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة فيسبوك ماسنجر.

خدعة واتساب تحمل اللون الوردي

بينما أطلق موقع phonearena تحذيرًا عبر منصته، لعملاء واتساب، مما أسماه بخدعة واتساب، والتي تحمل اللون الوردي، حيث تتنكر في اللون الوردي في إشارة إلى إنه تحديث رسمي عليك النقر فوقه لتبديل السمة من اللون الأخضر الموقر إلى الوردية، بالإضافة إلى إضافة بعض الميزات الأخرى الموعودة.

رابط التحديث الوهمي

وقد يشهد المستخدم المطمئن الذي نقر على رابط التحديث الوهمي سرقة حسابه.

ويؤكد الموقع: هذا صحيح، يمكن لهذا التحديث الاحتيالي الجديد أن يحرمك من الوصول إلى حساب واتساب الخاص بك، ويخترقه عندما تكون بعيدًا عنه.

وينصح الموقع أنه في حال نقرت على رابط تحديث سمة WhatsApp pink بوعي، أو دون وعي ولا تتذكر وتعاني من قلق سرقة حسابك، فإليك ما عليك القيام به وفقًا لباحث هندي اسمه Rajshekhar Rajaharia.

وحدد الباحث خطوات عليك تنفيذها لضمان عدم اختراق حسابك :

قم بإلغاء تثبيت #WhatsAppPink على الفور قم بإلغاء ربط جميع أجهزة Whatsapp Web. امسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح من الإعدادات تحقق من الإذن لجميع التطبيقات في حالة العثور على أي إذن مريب لأي تطبيق، قم بإلغائه

تعليق تحديث سياساتها

وفي يناير 2021، كانت قد قررت "واتساب"، تعليق تحديث سياساتها بشأن حفظ بيانات المستخدمين، والذي أثار جدلا واسعا ودفع العديد من المستخدمين للتخلي عن التطبيق.

وأكدت "واتساب" أن المستخدمين لن يتعرضوا لحجب أو حذف حساباتهم على التطبيق بحلول 8 فبراير، وسيكون بوسع المستخدمين التعرف على السياسات الجديدة حتى 15 مايو.

وقالت "واتساب" إن التحديث الأخير لا يوسع من قدرتها على تقديم البيانات لـ"فيسبوك" التي تمتلك التطبيق، مضيفة أنها لن تقدم المعلومات حول مكان وجود المستخدم أو اتصالاته لـ"فيسبوك".