بعد المجموعة النارية.. تاريخ مواجهات مصر في الأولمبياد لكرة القدم

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أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم التي أقيمت اليوم وقوع المنتخب المصري بجانب إسبانيا و الأرجنتين و أسترليا، ويستهل الفراعنة مشواره بمواجهة المنتخب الإسباني، قبل أن يختتم مشوار دور المجموعات بمواجهة المنتخب الاسترالي ويفصل بينهما بمواجهة بطل أمريكا الجنوبية الإرجنتين، في هذا الإطار يستعرض دوت الخليج تاريخ مشاركات مصر في الأولمبياد.

شارك المنتخب المصري الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية في 11 مناسبة بدأت في دورة انتويرب عام 1920 وخاض خلالها الفراعنة مباراتين أمام إيطاليا وخسرها بنتيجة 2 – 1 ، والثانية أمام يوغسلافيا وحقق الفوز فيها بنتيجة 4 – 2. وتعد أخر مشاركة للمنتخب المصري في نسخة لندن2012.

خاض المنتخب المصري الأولمبي 32 مواجهة خلال جميع النسخ التي شارك فيها، حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 4 مناسبات وخسر في 12 مواجهة كانت أخرها خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.

تاريخ مشاركات مصر في أولمبياد طوكيو

أستطاع المنتخب المصري لكرة القدم الأولمبي خلال الـ 32 مباراة في 11 مشاركة تسجيل 68 هدفا، بينما أستقبلت شباكه 87 هدفا كان أخرها أمام اليابان بثلاثية نظيفة في أولمبياد لندن 2012، بعد أن حقق المنتخب المصري الفوز الوحيد على بيلاروس بثلاثية مقابل هدف وحيد.

يعد المركز الرابع هو أبرز إنجاز حققه المنتخب المصري في تاريخ مشاركات الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية ، وتكرر الأمر في نسختين ، الأولي في امستردام 1928، والثانية في طوكيو 1964.

مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو

ويشارك المنتخب المصري لكرة القدم في النسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بإعتباره بطل إفريقيا بعد حصد اللقب القاري تحت 23 سنة . ومن المقرر أن يكون ترتيب مباريات مصر خلال أولمبياد طوكيو القادمة كالتالي: مصر × إسبانيا يوم 22 يوليو. مصر × الأرجنتين يوم 25 يوليو. أستراليا × مصر يوم 28 يوليو.

قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

من المقرر أن تضم قائمة منتخب مصر القادمة كلا من : مصطفى شوبير - عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي - عبد الغني محمد – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد - طاهر محمد طاهر – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد .