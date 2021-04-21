/628004/عودة-مصطفي-محمد-لتدريبات-جالاتا-سراي-تفاصيل

أشارت جريدة الصباح التركية نقلا عن قناة a spor:” أن مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي يتواجد في مقر تدريبات الفريق حاليا، لكن لم يصدر النادي بيانا حتى الآن”.

ومن المقرر أن يجري مسحة طبية جديدة خلال ساعات، لتحديد موعد عودتة إلي المباريات المقبلة مع الفريق التركي وبالتالي يغيب عن لقاء طرابزون سبور الليلة من المرجح عودته في مباراة أنطاليا سبور الأحد المقبل.

وكان مصطفى محمد قد أعلن إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي عبر حسابه الشخصي على تويتر، قبل مسح التغريدة بعدها بدقائق.

ويستعد فريق جالطة سراي لمباراته اليوم الأربعء أمام فريق طرابزون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

وأنضم مصطفى محمد صاحب الـ 23 عاما، خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية لفريق جالاتا سراى قادما من فريق الزمالك، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وتألق مصطفى محمد منذ انضمامه للفريق التركى ونجح فى تسجيل 6 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 5 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.

ذلك كثف المسئولين داخل نادي الزمالك مجهوداتهم خلال الفترة الأخيرة من خلال التواصل مع عدة وكلاء لاعبين بعد إلحاح الفرنسي باتريس كارتيرون بضرورة الدعم الهجومي في الميركاتو القادم.

وحدد المسئولين عن التعاقدات داخل نادي الزمالك مسابقة دوري أبطال إفريقيا من أجل التنقيب من خلالها على مهاجم إفريقي سوبر قادر على تلبية احتياجات كارتيرون من الناحية الفنية، وصرف النظر تماما عن الخيارات المحلية المطروحة أمثال باسم مرسي وحسام حسن.

موعد مباراة الزمالك

يستعد نادي الزمالك لمباراته غداً الخميس أمام فريق الإنتاج الحربي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعها من 15 مباراة، حقق الفوز في 10 منها وتعادل في 3 وخسر 2، فيما يتبقى له 3 مواجهات مؤجلة تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للهزيمة أمام الأهلي بهدف لهدفين في القمة رقم 121، والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي