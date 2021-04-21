الارشيف / أخبار مصرية

إكرامي أساسيا.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نكانا الزامبي

0 نشر
محمود الجنايني 0 تبليغ

/628005/إكرامي-أساسيا-تشكيل-بيراميدز-لمواجهة-نكانا-الزامبي

أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني الأرجنتيني لنادي بيراميدز عن تشكيل الفريق لمواجهة نكانا الزامبي في المباراة التي تقام على ملعب بطل زامبيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية، بعد أن خسر الفريق أخر مباراتين أمام الرجاء المغربي ذهابا وإيابا.  وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:  

حراسة المرمى: شريف إكرامي    خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - محمد حمدي    خط الوسط: محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمد فاروق    خط الهجوم: إيريك تراوري. 

تشكيل بيراميدز لمواجهة نكانا الزامبي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - عبد الله بكري -  أحمد توفيق - إسلام عيسى -- إبراهيم حسن - محمد الجباس - دييجو رولان.   وخرج من قائمة الفريق كلا من :  عبد الرحمن أيمن - محمود صابر - جون أنطوي - طارق طه.  

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إكرامي أساسيا.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نكانا الزامبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا