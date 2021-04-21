/628005/إكرامي-أساسيا-تشكيل-بيراميدز-لمواجهة-نكانا-الزامبي

أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني الأرجنتيني لنادي بيراميدز عن تشكيل الفريق لمواجهة نكانا الزامبي في المباراة التي تقام على ملعب بطل زامبيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية، بعد أن خسر الفريق أخر مباراتين أمام الرجاء المغربي ذهابا وإيابا. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - محمد حمدي خط الوسط: محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمد فاروق خط الهجوم: إيريك تراوري.

تشكيل بيراميدز لمواجهة نكانا الزامبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - عبد الله بكري - أحمد توفيق - إسلام عيسى -- إبراهيم حسن - محمد الجباس - دييجو رولان. وخرج من قائمة الفريق كلا من : عبد الرحمن أيمن - محمود صابر - جون أنطوي - طارق طه.