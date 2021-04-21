/628005/إكرامي-أساسيا-تشكيل-بيراميدز-لمواجهة-نكانا-الزامبي
أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني الأرجنتيني لنادي بيراميدز عن تشكيل الفريق لمواجهة نكانا الزامبي في المباراة التي تقام على ملعب بطل زامبيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية، بعد أن خسر الفريق أخر مباراتين أمام الرجاء المغربي ذهابا وإيابا. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - محمد حمدي خط الوسط: محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمد فاروق خط الهجوم: إيريك تراوري.
تشكيل بيراميدز لمواجهة نكانا الزامبي
ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - عبد الله بكري - أحمد توفيق - إسلام عيسى -- إبراهيم حسن - محمد الجباس - دييجو رولان. وخرج من قائمة الفريق كلا من : عبد الرحمن أيمن - محمود صابر - جون أنطوي - طارق طه.
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