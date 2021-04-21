/628006/الأهلي-يفجر-أزمة-جديدة-مع-بريزنتيشن-تفاصيل

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا منذ دقائق نشرته الصفحة الرسمية للنادي على الفيس بوك ضد شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للقلعة الحمراء، ويقرر المارد الأحمر تجميد التعامل مع الشركة وتفويض محمود الخطيب رئيس النادي في إتخاذ أي قرارات تابعة قبل مباراة سموحة اليوم في تمام التاسعة والنصف مساء.

وجاء نص البيان كالتالي:

قال الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة للتسويق، إن الموقف لا يزال متأزمًا بين النادي وشركة بريزنتيشن الحاصلة على حقوق الرعاية والبث؛ نظرًا لعدم تلقي الأهلي أي رد إيجابي من الشركة حتى الآن، بخصوص الخطابات المرسلة إليها من قبل إدارة النادي يومي ٥ و ١٩ أبريل الجاري بشأن المستحقات المالية المتأخرة والتي تزيد على مائة مليون جنيه.

وتابع البيان عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: “ وقال شلبي إنه تمت مخاطبة شركة بريزينتيشن للمطالبة بحقوق النادي المالية حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الكبيرة والمطلوبة في الوقت الراهن، كمستحقات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والموظفين والعاملين، لكن الشركة لم ترد”.

الأهلي يجمد الرعاية مع بريزنتيشن

وواصل البيان : “ وبالتالي تم رفع الأمر بشكل عاجل إلى مجلس الإدارة والذي قرر تجميد التعاون مع شركة بريزنتيشن بشأن حقوق الرعاية والبث ، وتفويض الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في اتخاذ أي قرار في ضوء المستجدات التي قد تطرأ قبل مباراة سموحة في الدوري والتي ستقام مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام”.

الأهلي يفوض الخطيب لمتابعة أزمة بريزنتيشن

وجاء في البيان توضيح من النادي الأهلي أن العلاقة تتوتر بين الطرفين ولازالت الأزمة قائمة بين المارد الأحمر والشركة الراعية وذلك حسب تصريحات المستشار سعد سلبي مستشار مجلس الإدارة للتسويق.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر المباراة بقائمة مكونة من :

حراسة المرمى : الشناوى ، على لطفي ، مصطفي شوبير .

الدفاع : بدر بانون ، رامى ربيعة ، سعد سمير ، احمد رمضان بيكهام ، ايمن اشرف .

خط الوسط : اليو ديانج ، ناصر ماهر ، محمد مجدى أفشة ، أحمد نبيا كوكا .

الهجوم : كهربا ، طاهر، وليد سليمان ، الشحات ، مروان محسن ، بواليا ، صلاح محسن ، محمد شريف .