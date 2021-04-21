/628007/الفريق-محمد-فريد-يشهد-مشروع-إعصار-62-في-إحدى-تشكيلات-الجيش-الثالث-الميداني

ويأتي الأمر في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة

وبدأ المشروع بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة متضمنة تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، بينما أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.

استعداد قتالى عال

وظهر خلال المرور ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عال، فضلا عن المهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة أثناء مراحل المشروع .

تحيات الرئيس السيسي

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثالث الميدانى.

وهنئهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يتمتع به رجال الجيش الثالث الميدانى من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة وإقتدار.

وحضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

القوات المسلحة تهنئ السيسى بذكرى العاشر من رمضان

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

تهنئة وزير الداخلية للقوات المسلحة

كما وجه وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".

وجاء بها: "بكل معانى التقدير والإعزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنية، سيظلُ إنتصار العاشر من رمضان محفوراً فى ذاكرة الوطن كملحمة فارقة ونادرة إمتزج فيها الإيمان مع الإرادة .. وسطر فيها التاريخُ العسكرى المعاصر بأحرفٍ من نور بطولاتِ وتضحياتِ رجال صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر وعداً ، عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها، ورحم شهدائها ، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء".

برقية تهنئة للفريق محمد فريد

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن صادق الأمنيات بدوام السداد والتوفيق، إنها ذكرى تترسخ فى ظلالها بقلوب الشعب المصرى كيف كانت ومازالت القوات المسلحة المصرية الباسلة عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات .. تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم ، حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لحماية الوطن .. ولتبقى مصر الكنانة جيشاً وشرطة وشعباً فى رباط إلى يوم الدين .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".