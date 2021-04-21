/628008/اتحاد-الكرة-يناقش-عددة-ملفات-بعد-القرعة-بحضور-شوقي-غريب

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد اجتماعا مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي فور الانتهاء من مراسم قرعة الأولمبياد، حيث تم استعراض برنامج إعداد المنتخب الأولمبي واحتياجات الفريق لضمان تحقيق أهدافه في الدورة الأولمبية. حضر الاجتماع ممثلون عن الإدارات المعنية بالاتحاد .

أوقعت قرعة منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتى يشارك فيها المنتخب الوطني بقيادة المدرب شوقي غريب، والتى أجريت فى مقر "الفيفا"، وذلك بعد نجاحة وحصد ، بطولة كأس الأمم الافريقية الأخيرة تحت 23 عاما .

ترتيب مجموعة مصر

ترتيب مواجهات مصر:

مصر × إسبانيا (22 يوليو)

مصر × الأرجنتين (25 يوليو)

أستراليا × مصر (28 يوليو)

موعد البطولة

فيما كان من المفترض أن تقام التصفيات في الصيف الماضي، ولكن بسبب الكورونا تم تأجيلها ، حيث تنطلق أولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو وتنتهي في 8 أغسطس، على أن يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية مباشرة.

وقد استطاعت ونجح المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني في التأهل لدور الألعاب الأوليمبية بطوكيو في الصيف المقبل، وذلك بعدما توج بطلا لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام التي أقيمت في مصر خلال عام 2019، حيث نجحت مصر في تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، بعد التمديد للأشواط الإضافية، وسجل كريم العراقي ورمضان صبحي ثنائية الفراعنة في هذه المباراة.

قرعة طوكيو2020

وكانت قرعة المسابقة قد أجريت اليوم الأربعاء حيث تم تقسيم المنتخبات ال 15 اضافة الى منتخب اليابان فريق البلد المنظم إلى 4 مجموعات تلعب كل منها فيما بينها دوري من دور واحد خلال الدور الأول لتحديد فريقين صاعدين عن كل مجموعة للدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.