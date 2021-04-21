عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء السيدة أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تقدم بالتهنئة إلى السيدة "باسو" على انتخابها كأول سيدة تشغل منصب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، معرباً سيادته عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً فى ضوء الدور الهام الذى قام به خلال السنوات الماضية كشريك فى نجاح العملية التنموية فى مصر.

كما أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة مسيرة التعاون المثمر مع البنك الأوروبى، دعماً لأهداف مصر وأولوياتها التنموية، من خلال الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك للسنوات الخمس القادمة، وذلك فى ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها فى مصر على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.

من جانبها؛ أكدت رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حرصها على أن تكون مصر هى أول دولة تزورها فى إطار جولتها الخارجية بالمنطقة، معربةً عن اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة والمثمرة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيدةً بنجاح مصر فى تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى، والذى ساهم فى التعافى للاقتصاد المصرى وارتفاع معدلات النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذى يعتبر نموذجاً يحتذى به لباقى الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية فى هذا الصدد، لاسيما فى ظل جائحة كورونا، ومؤكدةً حرص البنك على توسيع أنشطته فى مصر والعمل على تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، بما يصب فى صالح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰".

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبى، والعمل على زيادة مساهمته فى تمويل المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر، حيث تم مناقشة آفاق تطوير التعاون المستقبلى مع البنك فى عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفى مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتغير المناخ، بالإضافة إلى التحول الرقمى والتكنولوجيا، والتعليم والتدريب، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدعم جهود توفير فرص العمل لجميع الفئات، ومشروع تطوير قرى الريف المصرى، وبرامج الإسكان وشبكات الأمان الاجتماعى.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تعزيز التعاون بين مصر والبنك الأوروبى فى القارة الأفريقية، وذلك فى إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادى والسياسى والتنموى على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمى بين الدول الأفريقية فى مجالات تحقيق التنمية المستدامة.