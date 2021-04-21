اليوم.. وصول أول طائرة ليبية للقاهرة عقب إعادة الطيران المباشر

جدة - نرمين السيد - وكان قد أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إعادة حركة الطيران المباشرة بين مطار القاهرة والمطارات الليبية، مؤكدا أنه سيتم اليوم الأربعاء، تسيير أول رحلة طيران مباشرة إلى مطار القاهرة.

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