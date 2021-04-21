وزير الأوقاف يوجه التحية للقوات المسلحة فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال جمعة، فى بيان له اليوم الأربعاء، "نوجه تحية واجبة لقواتنا المسلحة الباسلة التى ضحت وما زالت تضحى فى سبيل الدفاع عن حمى هذا الوطن وحقوقه، كما نوجه تحية عظيمة لشهدائنا العظام عبر تاريخنا القديم والحديث والمعاصر".

وأضاف أنه "فى الوقت الذى تطالعنا فيه بعض الصحف والمواقع بأن إرهابيين مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى هاجموا مدينة ديكوا بولاية بورنو فى شمال شرق نيجيريا وأن السكان اضطروا للفرار إلى الغابات للاختباء وبعضهم فرَّ إلى المدن المجاورة".

وتابع: "فى خضم تعرض كثير من الدول لأعمال إرهاب فتكت بها كدول، تقف قواتنا المسلحة الشامخة فى وجه قوى الشر والظلام والإرهاب الغاشم لتجنب البلاد والعباد شر هؤلاء الإرهابيين مقدمة أرواحًا غالية علينا جميعًا فى سبيل هذا الوطن العظيم، فتحية لأبطال العاشر من رمضان وتحية لأبطال تحرير سيناء، وتحية لأبطالنا المرابطين على الحدود ، وتحية لكل جندى وكل شرطى ساهر على أمن هذا الوطن العظيم، إذ يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ.. عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ الله".