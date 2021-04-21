عاجل.. السيسى يؤكد أهمية التسوية العادلة للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض بعض الموضوعات فى إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام فى الشرق الأوسط، وعدد من القضايا التى تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف.

وأكد الرئيس السيسى عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتى تمثل أهمية بالغة فى ظل ما يشهده المحيط الإقليمى من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار، خصوصًا فى إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

من جانبه، أشاد لاودر بمتانة العلاقات التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربًا عن تقديره لدور مصر المحورى كركيزة للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأشار إلى جهود مصر فى التصدى لخطر الإرهاب، ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التى تمر بها المنطقة، بالتوازى مع إنجازاتها على صعيد الإصلاح الاقتصادى ودفع عملية التنمية الشاملة، وهو الأمر الذى يرسخ دور مصر التاريخى على مختلف الأصعدة فى المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، إذ أكد الرئيس أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية.

ولفت الرئيس السيسى إلى الجهود المصرية الحثيثة التى تتم بالتوازى لتحقيق عملية المصالحة الفلسطينية، ولتثبيت الهدوء فى قطاع غزة، والتى تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطينى وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.