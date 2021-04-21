فيديو- حامل المسك.. الأزهرى: الحفاظ على مصر من أعظم أهداف نبوة سيدنا يوسف

جدة - نرمين السيد -

وحامل المسك برنامج ديني على الراديو 9090 يقدّمه المنشد مصطفى عاطف، والشيخ أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.

ويقول الأزهري: إننا كمصريين نشعر بأن من أعظم أهداف نبوة سيدنا يوسف هو الحفاظ على مصر، خاصة وأنَّ أعظم المواقف التى رصدها فى حياته هى الرؤيا التى رآها عزيز مصر فى المنام.

وأضاف: يمكننا أن نضع عنوان جانبي لحلقة اليوم النهاردة بالذات سيدنا يوسف وإدارة الأزمات، العلم ومضاعفة المجهود وعلو الهمة، ثم النهوض في تنفيذها، يُضاف إليه قدرة القادة على الاحتفاظ بعقولهم في حالة الصفاء وعدم الإصابة بصدمة المعرفة.

وأشار إلى أنَّ الناس أحد الرجلين؛ إذا جاءت الأزمة ينهزم وينكسر أمامها وتغلبه صدمة المعرفة، والآخر يتألق وتبرز مواهبه وقدراته، ويظهر معدنه في وقت الشدة.