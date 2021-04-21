فيديو- مصر أرض الصالحين.. السيدة عائشة النبوية «عروس آل البيت»

وقال جمعة إن السيدة عائشة النبوية رضى الله عنها هى ابنة الإمام جعفر الصادق بن زين العابدين بن الحسين بن على كرم الله وجهه، صاحب المدرسة الفريدة فى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والذى اشتهر منهجه الدعوى بالحلم والسلم والسلام.
وأضاف جمعة أن والدها كان أستاذا لها فى العلم والذكر ومنهاج الحياة، أن الإمام جعفر الصادق كان قرينا للإمام أبى حنيفة، وكان له مذهبا فقهيا، وكانت السيدة عائشة النبوية بمثابة سكرتيرة إذ كانت تستقبل رواده ومريدوه، وكانت تشارك فى كل الجلسات التى يحضرها والده التى كانت مليئة بالفقه والدعوة والسياسية.
وأوضح جمعة أن السيدة عائشة النبوية رضى الله عنها هى عمة أولاد السيدة نفيسة رضى الله عنها، وحضرت إلى مصر ومكثت بها عام واحد فقط وماتت فى سن صغيرة إذ كانت فى سن الـ 21 أو 22، ولذلك أطلقوا عليها "عروس آل البيت".
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