جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 155 لسنة 2021 بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها على 1.686 محكوما عليهم.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 155 لسنة 2021 بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها على 1.686 محكوما عليهم. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهورى بالعفو عن 1.686 من المحكوم عليهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.