أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بذكرى انتصار العاشر من رمضان المبارك.

وقال أبو العينين خلال برقية التهنئة: نتقدم بخالص التهنئة القلبية، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان المبارك 1442، تلك الملحمة الوطنية الخالدة التي سطرها التاريخ بالفخر والعزة والإجلال، واستطاعت خلالها قواتنا المسلحة أن تُثبت للعالم أجمع عظمة الجُندية وعبقرية العقل المصري، وقوة العزيمة التي أحالت الهزيمة إلى نصر مبين.

وأضاف وكيل مجلس النواب: لقد تمكن جنودُنا البواسل، في مثل هذا اليوم العظيم، مدججين بسلاح الإيمان وقوة الانتماء أن يستردوا أرض سيناء الحبيبة، في ملحمةٍ عسكريةٍ إعجازيةٍ بكل المقاييس، وأن يرفعوا العلم المصري خفاقا على أرض الفيروز التي ارتوت بدماء شهدائنا الذكية.

وقال في تلك المناسبة، إن كلمات الثناء والرثاء، لا تفي حق من مات لأجل الوطن، ومن دفع روحه في سبيل رفعته، حتى نال شرف الشهادة، وكسبت سيرته الخُلد في الدنيا، وروحه النعيم في الآخرة.

وتابع أبو العينين: إننا كشعبٍ وفي أصيل، نجدد العهد والميثاق، بالوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة، والقوات المسلحة الباسلة، للدفاع عن كل شبر في أرض مصر، وكل حقٍ من حقوقها، دون تفريط أو تنازل، وندعم ونساند خطوات ومساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحثيثة، نحو امتلاك القوة، وسلاح الحكمة لقيادة البلاد إلى ما نرجو من تقدمٍ وازدهار، وحفاظ على ممتلكاتنا وحقوقنا التاريخية وهويتنا التي لا ننفصل عنها.

وأتمّ أبو العينين: عاشت مصرُ آمنةٌ حرةٌ مستقرة.. مظفرةٌ بالنصر، أبيةٌ في الحق، عصيةٌ على المعتدين.