رئيس الكونجرس اليهودى العالمى يثمن جهود مصر فى التصدي للإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودى العالمى، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأشاد "لاودر" بمتانة العلاقات التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربًا عن تقديره لدور مصر المحورى كركيزة للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، ومشيراً إلى جهود مصر فى التصدى لخطر الإرهاب، ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التى تمر بها المنطقة، وذلك بالتوازى مع إنجازاتها على صعيد الإصلاح الاقتصادى ودفع عملية التنمية الشاملة، وهو الأمر الذى يرسخ دور مصر التاريخى على مختلف الأصعدة في المنطقة.

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