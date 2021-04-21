/628010/استمرار-صرف-الدفعة-الرابعة-من-العلاوات-الخمس-لأصحاب-المعاشات

استمرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس، وذلك بالتوازي مع معاشات أبريل لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وممن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحدد.

ويتم الصرف من المنافذ في جداول منظمة منعا التكدس وسط اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية.

من تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة

فيما تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أيضًا فى صرف معاشات شهر أبريل، لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا.

منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة

ويتم الصرف وفق جداول منظمة، منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة، كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

‎وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.

150 مركز متكامل يقدم خدمات مصر الرقمية

فيما حققت منصة مصر الرقمية، نجاحًا ضخمًا منذ إطلاقها التجريبى نهاية شهر أغسطس من العام الماضى.

وتجاوز إجمالى من سجلوا بياناتهم على المنصة أكثر من 1.5 مليون مواطن خلال 8 شهور مستفيدين من تقديم الخدمات الحكومية "أون لاين" دون عناء الذهاب للمصالح الحكومية والوقوف فى طوابير لساعات لأداء الخدمة.

منصة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية

وأصبحت مكاتب البريد، منصة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية، بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة.

خدمات توثيق الشهر العقارى

ويستطيع المواطن من خلالها الحصول على خدمات توثيق الشهر العقارى وسداد مخالفات المرور والحصول على براءة الذمة وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، إضافة إلى العديد من الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.

تطبيق هاتفى لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين

بينما قال بيومي القطان رئيس قطاع مناطق شرق القاهرة بهيئة البريد المصري، إن الحكومة أطلقت منصة مصر الرقمية وهي عبارة عن موقع وتطبيق هاتفى لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين، وذلك فى إطار استراتيجية التحول الرقمى بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الاستفادة من المنصة يتطلب إما قدرة المواطن على التعامل مع التكنولوجيا أو تحديد قناة استراتيجية تعاون المواطن في التعامل مع المنصة، وتم اختيار هيئة البريد كمنصة لتقديم الخدمات الرقمية.

تخصيص 150 مركز بريد

وأضاف القطان، أنه تم تخصيص 150 مركز بريد على مستوى البريد المصري كمرحلة أولى لتقديم خدمات منصة مصر الرقمية وتم تدريب 300 موظف بواقع موظفين بكل مركز خدمات لتقديم خدمات منصة مصر الرقمية.

خدمات 5 جهات حكومية

كما تتضمن خدمات 5 جهات حكومية وهي التموين والمرور والتوثيق والمحاكم، ويمكن للمواطن غير القادر على التعامل مع التكنولوجيا الاستفادة من هذه الخدمات من خلال مراكز الخدمات البريدية المتكاملة، إذ سيعاونه الموظف بالبريد على أداء هذه الخدمات بسهولة ويسر.