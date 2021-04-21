تعرف علي سر ظهور الأحمر مع «أسطورة » ريال مدريد

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الأحمر التقى بفيجو مؤخرا خلال زيارة الأخير لمصر ، حيث زار فيجو المحروسة شهر مارس الماضى وحرص على زيارة المعالم السياحية خاصة الأهرامات .

حقق فريق الزمالك بطولة أخرى بعد دقائق قليلة من فوز رجال كرة اليد ببطولة الدوري الممتاز عقب التغلب على الأهلي، حيث حقق فريق رجال الزمالك بطولة دوري الجمهورية لكره السله مواليد 20سنة علي حساب المارد الأحمر أيضا.

فاز فريق كرة السلة بنادي الزمالك تحت 20 عاما على النادي الأهلي وحصد الميدالية الذهبية محتلا المركز الأول بعد الفوز على الفريق الأحمر بنتيجة 78 – 69 في اللقاء الفاصل و الأخير التي أقيمت اليوم على ملاعب نادي الشرقية للدخان، ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة الجمهورية.

اخر المواجهات

يذكر أن فريق الزمالك حقق الفوز في أخر أربع مباريات بالدور النهائي على كل من جزيرة الورد 77 – 73، والجزيرة 86 – 74، وطلائع الجيش 76 – 46، وسبورتنج 87 – 67، وفي الأخير حقق الفريق البطولة الثانية بعد بطولة الجيزة.

حقق الزمالك لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد التفوق على الأهلي في المباراة الفاصلة بنتيجة 18 - 17 ، في اللقاء التي أقيمت بين الفريقين على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، يأتي هذا اللقاء بعد التعادل في اللقاءء السابق بنتيجة 28 – 28 ليلجأ القطبين لمواجهة فاصلة.

موعد المباراة الفاصلة

وتقام مباراة الأهلي و الزمالك في مباراة حاسمة تحدد بطل الدوري الممتاز لكرة اليد في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على صالة حسن مصطفى، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على نفص صالة المباراة الماضية التي أنتهت بالتعادل بين الفريقين 28 – 28.