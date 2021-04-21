/628012/بعد-البيان-الصادم-نوضح-مصير-بث-مباراة-الأهلي-و-سموحة

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، قرر فيه تجميد التعامل مع شركة بريزنتيشن المالكة لحقوق البث و الرعاية للمارد الأحمر بعد عدم وفاء الشركة بالماليات كما وضح النادي في البيان ، وفي هذا الإطار أصبحت مباراة المارد الأحمر وسموحة المقرر إنطلاقة مساء اليوم في التاسعة والنصف مهددة بعدم الإذاعة.

وتعد شركة بريزنتيشن هي المالكة لحقوق بث مباريات النادي الأهلي لمدة 4 سنوات منذ صيف 2018 مقابل 400 مليون جنيه بزيادة تصل لإجمالي 230 مليون جنيه عن العقد السابق، الأمر الذي يعد نجاح لمجلس إدارة الأحمر محمود الخطيب، لكن بعدم وفاء الشركة بإلتزامتها المادية أصبحت بث مباراة سموحة والمارد الأحمر غير معروفة حتى الأن.

مباراة الأهلي و سموحة مهددة بعدم إذاعتها !!

وقال مصدر مسئول داخل الأهلي لـ دوت الخليج أن بث مباراة الأهلي و سموحة مجهولة حتى الأن، ولم يقرر النادي منع نقل لقاء المارد الأحمر و سموحة حتى لا يعكر الوسط الرياضي، لكن القرار النهائي في يد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بعد حصولة على تفويص من مجلس الإدارة يفيد بإعطائه كامل الصلاحيات في إتخاذ أي قرارات قبل مواجهة الأمواج الزرقاء.

يذكر أن الأهلي أصدر بيانا رسميا منذ دقائق نشرته الصفحة الرسمية للنادي على الفيس بوك ضد شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للقلعة الحمراء، ويقرر المارد الأحمر تجميد التعامل مع الشركة وتفويض محمود الخطيب رئيس النادي في إتخاذ أي قرارات تابعة قبل مباراة سموحة اليوم في تمام التاسعة والنصف مساء.

وجاء نص البيان كالتالي:

قال الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة للتسويق، إن الموقف لا يزال متأزمًا بين النادي وشركة بريزنتيشن الحاصلة على حقوق الرعاية والبث؛ نظرًا لعدم تلقي الأهلي أي رد إيجابي من الشركة حتى الآن، بخصوص الخطابات المرسلة إليها من قبل إدارة النادي يومي ٥ و ١٩ أبريل الجاري بشأن المستحقات المالية المتأخرة والتي تزيد على مائة مليون جنيه.

الأهلي يفوض الخطيب لمتابعة أزمة بريزنتيشن

وتابع البيان عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: “ وقال شلبي إنه تمت مخاطبة شركة بريزينتيشن للمطالبة بحقوق النادي المالية حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الكبيرة والمطلوبة في الوقت الراهن، كمستحقات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والموظفين والعاملين، لكن الشركة لم ترد”.

الأهلي يجمد الرعاية مع بريزنتيشن

وواصل البيان : “ وبالتالي تم رفع الأمر بشكل عاجل إلى مجلس الإدارة والذي قرر تجميد التعاون مع شركة بريزنتيشن بشأن حقوق الرعاية والبث ، وتفويض الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في اتخاذ أي قرار في ضوء المستجدات التي قد تطرأ قبل مباراة سموحة في الدوري والتي ستقام مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام”.