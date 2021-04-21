/628016/نقابة-البناء-تؤكد-أهمية-التعاون-مع-ليبيا-في-كافة-المجالات

أكدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية التعاون مع ليبيا في كافة المجالات، وما سيترتب عليه من عودة العلاقات بشكل أفضل بين البلدين.

عبدالمنعم الجمل: زيارة الحكومة لليبيا تزيد فرص الإستثمار بين البلدين

وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن زيارة رئيس الحكومة ومعه ١١ وزيرا أمس إلى ليبيا، وما تبعه من توقيع بروتوكولات تعاون في مشروعات الإسكان والصحة والقوى العاملة وغيرها، سيعمل على زيادة فرص الاستثمار بين البلدين.

عبدالمنعم الجمل: ليبيا كانت أحد أهم الأسواق الجاذبة للعمالة المصرية

وأوضح الجمل، أن ليبيا كانت أحد أهم الأسواق الجاذبة للعمالة المصرية، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الزيارة ستعود إلى ما كانت عليه بما يوفر عدد كبير من فرص العمل بشكل شرعي.

وشدد رئيس نقابة البناء والأخشاب، على أهمية تعظيم الاستفادة من كافة بروتوكولات التعاون، لاسيما وأن ليبيا في مرحلة إعادة التعمير ستكون فرصة قوية للشركات المصرية في الاستثمار هناك، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من فرص العمل.

وقال عبد المنعم الجمل: ليبيا تمثل عمق استراتيجي لمصر، وتوجه القيادة السياسية لتوطيد العلاقات معها يقطع الطريق أمام أي لاعبين من الخارج، ويأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.