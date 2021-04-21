/628017/الرئيس-السيسي-يستقبل-رئيس-البنك-الأوروبي-لإعادة-الإعمار-والتنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك نجاح لعملية التنمية في مصر، مشيرًا إلى التطلع لمواصلة التعاون المثمر مع البنك الأوروبي، خاصة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

مصر أول دولة تزورها رئيسة البنك

وأكدت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرصها على أن تكون مصر هي أول دولة تزورها في إطار جولتها الخارجية في المنطقة.

وأعربت عن اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة والمثمرة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، مشيدة بنجاح مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في التعافي للاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يعتبر نموذجاً يحتذى به لباقي الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا الصدد، لاسيما في ظل جائحة كورونا.

كما أكدت حرص البنك على توسيع أنشطته في مصر، والعمل على تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، بما يصب في صالح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

الرئيس السيسي ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي

فيما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

استعراض بعض الموضوعات بين البلدين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض بعض الموضوعات في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام في الشرق الاوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف.

الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة

وقد أكد السيد الرئيس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل أهمية بالغة في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار، خاصةً في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشاد "لاودر" بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، ومشيراً إلى جهود مصر في التصدي لخطر الإرهاب، ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، وذلك بالتوازي مع إنجازاتها على صعيد الإصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر التاريخي على مختلف الأصعدة في المنطقة.

الرئيس السيسي: استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد السيد الرئيس أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيراً سيادته في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتحقيق عملية المصالحة الفلسطينية، ولتثبيت الهدوء في قطاع غزة، والتي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.